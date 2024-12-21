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В Шушу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В Шушу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев В Шушу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Внутренняя политика
21 декабря 2024 г. 06:25
В Шушу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В Шушу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, 21 декабря выехали в родные края из Гарадагского района Баку. На данном этапе в Шушу отправились 49 семей (191 человек).

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Шуша выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что в Шуше, с учетом выехавших сегодня лиц, обеспечено постоянное проживание 318 семей (1 180 человека).

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тысяч человек. Среди них – бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в эти районы, а также сотрудники, задействованные в реализации восстановительно-строительных проектов, работники местных подразделений различных государственных учреждений, а также специалисты, занятые в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

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