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В Шушинский и Гейгельский районы назначены прокуроры

В Шушинский и Гейгельский районы назначены прокуроры В Шушинский и Гейгельский районы назначены прокуроры
Внутренняя политика
8 декабря 2023 г. 17:40
В Шушинский и Гейгельский районы назначены прокуроры

В Шушинский и Гейгельский районы назначены прокуроры.

Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре.

Соответствующие приказы подписал генеральный прокурор Кямран Алиев.

Так, Нариман Асадов был назначен прокурором Шушинского района, а Расул Гасанов - прокурором Гейгельского района.

Отметим, что до данного назначения Нариман Асадов работал прокурором отдела превентивных мер и расследований Антикоррупционного управления при Генеральной прокуратуре.

Расул Гасанов в свою очередь занимал должность заместителя прокурора города Гянджа.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa və Göygölə prokurorlar təyin edilib

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