В Шушинский и Гейгельский районы назначены прокуроры.
Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре.
Соответствующие приказы подписал генеральный прокурор Кямран Алиев.
Так, Нариман Асадов был назначен прокурором Шушинского района, а Расул Гасанов - прокурором Гейгельского района.
Отметим, что до данного назначения Нариман Асадов работал прокурором отдела превентивных мер и расследований Антикоррупционного управления при Генеральной прокуратуре.
Расул Гасанов в свою очередь занимал должность заместителя прокурора города Гянджа.