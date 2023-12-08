В Шушинский и Гейгельский районы назначены прокуроры

В Шушинский и Гейгельский районы назначены прокуроры

В Шушинский и Гейгельский районы назначены прокуроры.

Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре.

Соответствующие приказы подписал генеральный прокурор Кямран Алиев.

Так, Нариман Асадов был назначен прокурором Шушинского района, а Расул Гасанов - прокурором Гейгельского района.

Отметим, что до данного назначения Нариман Асадов работал прокурором отдела превентивных мер и расследований Антикоррупционного управления при Генеральной прокуратуре.

Расул Гасанов в свою очередь занимал должность заместителя прокурора города Гянджа.