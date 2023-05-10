В Шуше заложен фундамент жилого комплекса из 17 зданий

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в церемонии закладки в городе Шуша фундамента жилого комплекса, состоящего из 17 зданий.

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в церемонии закладки в городе Шуша фундамента жилого комплекса, состоящего из 17 зданий.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о предстоящей работе.

Отмечалось, что в комплексе, построенном в соответствии с генеральным планом города Шуша на территории площадью 4,25 гектара в зоне D4, будут построены двух- и трехэтажные здания. Из 238 квартир 119 будут двухкомнатными, остальные - трехкомнатными.

В жилом комплексе планируется создать все условия для комфортного проживания людей, будут сданы зоны для отдыха, детские развлекательные площадки, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и озеленению.

Глава государства заложил в Шуше фундамент 2-го жилого комплекса из 17 зданий.