О нас

В Шуше состоялось очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям

В Шуше состоялось очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям В городе Шуша состоялось очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Межведомственном центре, действующем при Координационном штабе, созданном для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупа
Внутренняя политика
20 ноября 2023 г. 17:43
В Шуше состоялось очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям

В городе Шуша состоялось очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании были заслушаны доклады соответствующих структур о проделанной работе по выполнению поставленных в "I Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" задач по транспортно-коммуникационной инфраструктуре, широко обсуждались текущие проекты и планы на будущее, рассмотрены имеющиеся возможности, проблемы и пути их решения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərdə nəqliyyat və rabitə infrastrukturu sahəsində görülən işlər açıqlanıb

Самое читаемое

На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
Задержан подозреваемый в убийстве 24-летнего парня в Бинагади
Задержан подозреваемый в убийстве 24-летнего парня в Бинагади
13 ноября 2023 г. 23:41
Пройдет тестовый экзамен по приему на работу заместителей директоров
Пройдет тестовый экзамен по приему на работу заместителей директоров
14 ноября 2023 г. 10:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi