В Шуше состоялось очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям

В городе Шуша состоялось очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Межведомственном центре, действующем при Координационном штабе, созданном для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупа

В городе Шуша состоялось очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании были заслушаны доклады соответствующих структур о проделанной работе по выполнению поставленных в "I Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" задач по транспортно-коммуникационной инфраструктуре, широко обсуждались текущие проекты и планы на будущее, рассмотрены имеющиеся возможности, проблемы и пути их решения.