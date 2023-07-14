В Шуше прошла презентация посвященной Гейдару Алиеву книги "100 лет вечной жизни"

В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше, организованных Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана, в усадебном комплексе Мехмандаровых состоялась презентация книги "Əbədi ömrün yüz ili" ("100 лет вечной жизни"), посвященной

В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше, организованных Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана, в усадебном комплексе Мехмандаровых состоялась презентация книги "Əbədi ömrün yüz ili" ("100 лет вечной жизни"), посвященной великому лидеру Гейдару Алиеву, и прошла научная конференция "Вечное творчество Моллы Панаха Вагифа в плоскости тюркского наследия".

Как сообщает Report, в книге "Сто лет вечной жизни", изданной Союзом писателей Азербайджана и посвященной 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, собраны воспоминания известных поэтов, писателей и ученых о великом лидере в форме очерков и эссе, повествующих о заботе и внимании великого лидера к деятелям культуры, его огромном вкладе в развитие национального искусства. На церемонии презентации информацию о книге предоставил секретарь Союза писателей Азербайджана, заслуженный деятель искусств и редактор книги Эльчин Гусейнбейли.

Особое место в книге уделено историческому событию - 14 января 1982 года, когда в Шуше состоялось торжественное открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа и Дома поэзии с участием общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летие которого отмечается в этом году. Именно в рамках этой поездки общенациональный лидер Гейдар Алиев дал поручение о проведении Дней поэзии Вагифа. Дни поэзии Вагифа, отличающиеся уникальностью в истории современной азербайджанской литературы, начиная с той даты и до 1991 года, ежегодно начинались на родине поэта - в Газахе - и заканчивались на великолепном Джыдыр дюзю в Шуше.

После освобождения города Шуша от армянской оккупации в результате победы нашей героической армии под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Дни поэзии Вагифа, насчитывающие 41-летнюю историю, вновь проводятся в культурной столице Азербайджана.

Мавзолей Моллы Панаха Вагифа, как и все другие исторические памятники, подвергся армянскому вандализму, но был полностью восстановлен Фондом Гейдара Алиева, и его второе открытие состоялось в августе 2021 года. Дни поэзии Вагифа проводятся уже третий год после освобождения города Шуша.

На научной конференции "Вечное творчество Моллы Панаха Вагифа в плоскости тюркского наследия" выступили народный писатель Чингиз Абдуллаев, заслуженный работник культуры Рашад Меджид, заслуженный деятель искусств Баба Везироглу, вице-президент Союза писателей ТЮРКСОЙ Салим Бабуллаоглу и другие.

В насыщенную программу входят День поэзии с участием современных азербайджанских поэтов и поэтов других тюркских народов, концерт ансамбля старинных музыкальных инструментов, литературно-музыкальная композиция, выступления известных артистов. Мероприятия проходят у музейно-мавзолейного комплекса Моллы Панаха Вагифа, дома видной поэтессы, последней принцессы Карабахского ханства Хуршидбану Натаван, в комплексе Дома Мехмандаровых и Шушинском филиале Азербайджанского национального музея ковра.