В Шуше простились с шехидом Первой Карабахской войны Хидаятом Гараевым

В Шуше завершилась церемония прощания с Хидаятом Насир оглу Гараевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

В Шуше завершилась церемония прощания с Хидаятом Насир оглу Гараевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает карабахское бюро Report, останки шехида были перезахоронены на городском кладбище в Шуше.

В церемонии приняли участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Шушинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Хидаят Насир оглу Гараев родился 28 декабря 1927 года в Шуше. Он пропал без вести в Шуше 8 мая 1992 года. Гараев был похоронен как неизвестный шехид в городе Ханкенди.