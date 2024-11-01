В Шуше простились с шехидом Первой Карабахской войны Хидаятом Гараевым

В Шуше завершилась церемония прощания с Хидаятом Насир оглу Гараевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Как сообщает карабахское бюро Report, останки шехида были перезахоронены на городском кладбище в Шуше.
В церемонии приняли участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Шушинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.
Отметим, что Хидаят Насир оглу Гараев родился 28 декабря 1927 года в Шуше. Он пропал без вести в Шуше 8 мая 1992 года. Гараев был похоронен как неизвестный шехид в городе Ханкенди.