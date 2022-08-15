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В Шуше прошел международный скаутский лагерь

В Шуше прошел международный скаутский лагерь В городе Шуша прошел международный скаутский лагерь Wonderland Shusha, Azerbaijan.
Внутренняя политика
15 августа 2022 г. 19:34
В Шуше прошел международный скаутский лагерь

В городе Шуша прошел международный скаутский лагерь Wonderland Shusha, Azerbaijan.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Ассоциацией скаутов Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта.

Главной целью международного лагеря, в котором приняли участие 20 скаутов из Турции, Польши, Украины, Венгрии, Грузии, Египта и Молдовы, было засвидетельствовать славную победу, организовать специальную подготовку молодых скаутов для приобретения навыков, а также реализовать социальные проекты с участием местных и зарубежных скаутов в рамках "Года Шуши".

В первый день лагеря, в котором приняли участие 150 человек, азербайджанские скауты после установки палаток были ознакомлены с правилами безопасности и прошли тренинг "защита от вреда". Затем они ознакомились с живописной природой и историей города Шуша.

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Версия на английском языке ФотоShusha hosts international scout camp 
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada beynəlxalq skaut düşərgəsi keçirilib

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