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В Шуше пройдет II Глобальный медиа-форум

В Шуше пройдет II Глобальный медиа-форум 20-22 июля в Шуше пройдет II Глобальный медиа-форум.
Внутренняя политика
19 июля 2024 г. 21:00
В Шуше пройдет II Глобальный медиа-форум

20-22 июля в Шуше пройдет II Глобальный медиа-форум.

Как сообщает Report, темой форума станет ”Разоблачение ложной информации: борьба с дезинформацией“.

В рамках форума будут организованы четыре панельные сессии: "Оценка воздействия: определение масштабов дезинформации", "Политика и инициативы по построению более устойчивого к дезинформации общества", "Влияние искусственного интеллекта на реальность, СМИ и дезинформацию: повышение медиаграмотности" и "Климатическое движение и СМИ".

Кроме того, будет представлена информация о подготовке к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), борьбе с последствиями изменения климата на уровне страны, и устойчивом подходе, применяемом в процессе восстановления освобожденных территорий.

Отметим, что форум, к которому присоединятся более 150 зарубежных гостей почти из 50 стран, в том числе информационные агентства около 30 стран, 3 международные организации и 82 медиа структуры, сыграет для участников роль платформы совместных обсуждений и действий.

Напомним, что I Шушинский глобальный медиафорум состоялся 21-23 июля минувшего года. В церемонии открытия I Медиафорума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции" принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Глава государства выступил на церемонии открытия и ответил на вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada II Qlobal Media Forum keçiriləcək

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