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В Шуше проходит конференция на тему "Женщины в исламском мире: традиции и вызовы"

В Шуше проходит конференция на тему "Женщины в исламском мире: традиции и вызовы" В Шуше стартовала конференция на тему "Женщины в исламском мире: традиции и вызовы".
Внутренняя политика
18 июля 2024 г. 10:26
В Шуше проходит конференция на тему Женщины в исламском мире: традиции и вызовы

В Шуше стартовала конференция на тему "Женщины в исламском мире: традиции и вызовы".

Как сообщает Report, конференция организована Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей.

В ее работе принимают участие председатель комитета Бахар Мурадова, специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, министр по вопросам солидарности, социальной интеграции и семьи Королевства Марокко Аватиф Хайар, депутат Милли Меджлиса VI созыва, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, представители общественности, СМИ и сотрудники различных государственных структур.

В рамках конференции пройдут панельные обсуждения, посвященные роли женщин в восстановлении и устойчивом развитии Карабаха, защите прав женщин в общеисламском контексте в глобализирующемся мире и прозвучат новые призывы.

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Версия на английском языке ФотоShusa hosts conference on women in Islamic world
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada “İslam dünyasında qadınlar: ənənələr və çağırışlar” mövzusunda konfrans keçirilir

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