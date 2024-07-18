В Шуше проходит конференция на тему "Женщины в исламском мире: традиции и вызовы"

В Шуше стартовала конференция на тему "Женщины в исламском мире: традиции и вызовы".

В Шуше стартовала конференция на тему "Женщины в исламском мире: традиции и вызовы".

Как сообщает Report, конференция организована Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей.

В ее работе принимают участие председатель комитета Бахар Мурадова, специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, министр по вопросам солидарности, социальной интеграции и семьи Королевства Марокко Аватиф Хайар, депутат Милли Меджлиса VI созыва, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, представители общественности, СМИ и сотрудники различных государственных структур.

В рамках конференции пройдут панельные обсуждения, посвященные роли женщин в восстановлении и устойчивом развитии Карабаха, защите прав женщин в общеисламском контексте в глобализирующемся мире и прозвучат новые призывы.