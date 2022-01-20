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В Шуше почтили память жертв трагедии 20 Января

В Шуше почтили память жертв трагедии 20 Января В Шуше почтили память погибших во время событий 20 января 1990 года.
Внутренняя политика
20 января 2022 г. 15:20
В Шуше почтили память жертв трагедии 20 Января

В Шуше почтили память погибших во время событий 20 января 1990 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на страницу Шушинского государственного заповедника в Twitter.

"В центральной части города прошла памятная церемония. Да помилует Всевышний души наших шехидов", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке ВидеоVictims of January tragedy commemorated in Shusha
Версия на азербайджанском языке ВидеоŞuşada 20 Yanvar faciəsi şəhidləri anılıb

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