В Шуше почтили память жертв трагедии 20 Января

В Шуше почтили память погибших во время событий 20 января 1990 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на страницу Шушинского государственного заповедника в Twitter.
"В центральной части города прошла памятная церемония. Да помилует Всевышний души наших шехидов", - говорится в сообщении.
— Şuşa Şəhəri-Shusha City (@Shusha_City)
#Şuşa|da 20 yanvar Şəhidləri anılıb. Anim mərasimləri şəhərin mərkəzi məkanlarında baş tutub. Allah Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. #20Yanvar #20Yanvar1990 #QanlıYanvar pic.twitter.com/RT7PkvKuTn January 20, 2022