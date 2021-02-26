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В Шуше почтили память жертв Ходжалы

В Шуше почтили память жертв Ходжалы 29-ая годовщина Ходжалинского геноцида была отмечена в Шуше.
Внутренняя политика
26 февраля 2021 г. 20:00
В Шуше почтили память жертв Ходжалы

29-ая годовщина Ходжалинского геноцида была отмечена в Шуше.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), память убитых армянами жителей Ходжалы была почтена минутой молчания.

Город Шуша был освобожден от оккупации Вооруженными силами Азербайджана 8 ноября прошлого года.

Сегодня 29-ая годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2 500 ходжалинцев покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada Xocalı qurbanlarının xatirəsi anılıb

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