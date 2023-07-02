В Шуше отметили День полиции Азербайджана

В Шуше состоялось мероприятие по случаю 105-летия создания азербайджанской полиции.

В Шуше состоялось мероприятие по случаю 105-летия создания азербайджанской полиции.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, участники мероприятия сначала посетили мемориальный комплекс памяти шехидов на территории района, возложили к нему цветы.

Выступившие на мероприятии, которое продолжилось в отделе полиции, высоко оценили деятельность органов внутренних дел, рассказали о деятельности азербайджанской полиции за 105-летний период. Они подчеркнули исключительные заслуги сотрудников полиции в обеспечении стабильности, борьбе с преступностью, охране общественного порядка в стране, и пожелали им успехов в нелегкой и почетной деятельности.

В завершение мероприятия сотрудникам, отличившимся на службе, а также ветеранам полиции были вручены подарки и награды.

