О нас

В Шуше отметили День полиции Азербайджана

В Шуше отметили День полиции Азербайджана В Шуше состоялось мероприятие по случаю 105-летия создания азербайджанской полиции.
Внутренняя политика
2 июля 2023 г. 13:40
В Шуше отметили День полиции Азербайджана

В Шуше состоялось мероприятие по случаю 105-летия создания азербайджанской полиции.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, участники мероприятия сначала посетили мемориальный комплекс памяти шехидов на территории района, возложили к нему цветы.

Выступившие на мероприятии, которое продолжилось в отделе полиции, высоко оценили деятельность органов внутренних дел, рассказали о деятельности азербайджанской полиции за 105-летний период. Они подчеркнули исключительные заслуги сотрудников полиции в обеспечении стабильности, борьбе с преступностью, охране общественного порядка в стране, и пожелали им успехов в нелегкой и почетной деятельности.

В завершение мероприятия сотрудникам, отличившимся на службе, а также ветеранам полиции были вручены подарки и награды.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada Polis Günü qeyd olunub

Самое важное

Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
МИД Азербайджана выразил протест Франции
МИД Азербайджана выразил протест Франции
30 июня 2023 г. 16:15
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
29 июня 2023 г. 20:56
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
28 июня 2023 г. 20:04
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
27 июня 2023 г. 15:50
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
27 июня 2023 г. 12:07
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска Лачын
ВидеоАрмянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска "Лачын"
26 июня 2023 г. 14:06
В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
ФотоВ Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
26 июня 2023 г. 14:02
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
26 июня 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi