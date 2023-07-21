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В Шуше дан прием в честь участников Глобального медиафорума

В Шуше дан прием в честь участников Глобального медиафорума 21 июля был дан прием в честь участников Шушинского глобального медиафорума "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 20:56
В Шуше дан прием в честь участников Глобального медиафорума

21 июля был дан прием в честь участников Шушинского глобального медиафорума "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Как сообщает Report, под звуки азербайджанской музыки гости отведали изысканные вкусные блюда национальной кухни.

В работе Шушинского глобального медиафорума, который проводится по поручению президента Ильхама Алиева в рамках Года Гейдара Алиева и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана, принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур. В Форуме также принимают участие 60 руководителей и представителей местных СМИ.

Глобальный форум завершит свою работу 23 июля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları üçün ziyafət verilib

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