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В Шуше начались работы по реконструкции и ремонту Центра государственных услуг

В Шуше начались работы по реконструкции и ремонту Центра государственных услуг 10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в мероприятии, связанном с началом реконструкции и ремонта Центра государственных услуг в городе Шуша.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 17:36
В Шуше начались работы по реконструкции и ремонту Центра государственных услуг

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в мероприятии, связанном с началом реконструкции и ремонта Центра государственных услуг в городе Шуша.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о предстоящей работе.

Отметим, что работы по реконструкции и ремонту Центра государственных услуг в Шуше начались по поручению президента Ильхама Алиева. Здесь будет проведен капитальный ремонт в здании бывшей почты и на территории, где оно расположено. Планируется, что после капитального ремонта четырехэтажного здания в нем будут функционировать центры ASAN xidmət и DOST xidməti, дом КОВ, филиал Министерства цифрового развития и транспорта (почта, узел связи).

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Версия на азербайджанском языке Şuşada Dövlət Xidmətləri Mərkəzinin yenidənqurma və təmir işlərinə başlanılıb

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