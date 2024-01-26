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В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll

В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll В связи с назначенными на 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll.
Внутренняя политика
26 января 2024 г. 16:54
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll

В связи с назначенными на 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов.

По его словам, Лига защиты трудовых прав граждан совместно с американской организацией Oracle Advisory Group проведет exit-poll на 500 избирательных участках в 40 избирательных округах: "6 избирательных участков находятся на освобожденных от оккупации территориях".

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Версия на азербайджанском языке Şuşa, Xankəndi, Suqovuşan və Ağalıda "exit-poll" keçiriləcək

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