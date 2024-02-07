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В Шуше граждане активно принимают участие в голосовании

В Шуше граждане активно принимают участие в голосовании В освобожденном от оккупации городе Шуше наблюдается высокая явка избирателей на президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 15:13
В Шуше граждане активно принимают участие в голосовании

В освобожденном от оккупации городе Шуше наблюдается высокая явка избирателей на президентских выборах.

Как сообщает Report со ссылкой на Baku Tv, в Шуше на избирательном участке №105 Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательного округа №124 наблюдается большая активность.

Всего на участке зарегистрировано 1222 избирателя. За голосованием следят местные и иностранные наблюдатели.

В Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Şuşada prezident seçkiləri: səsvermə prosesində aktivlik müşahidə olunur

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