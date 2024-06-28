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В Шемкире прощаются с шехидом I Карабахской войны Ахлиманом Аскеровым

В Шемкире прощаются с шехидом I Карабахской войны Ахлиманом Аскеровым В селе Мехрили Шемкирского района прощаются с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны Ахлиманом Аскеровым, похороненным как неизвестный шехид на первой Аллее шехидов в Баку.
Внутренняя политика
28 июня 2024 г. 14:02
В Шемкире прощаются с шехидом I Карабахской войны Ахлиманом Аскеровым

В селе Мехрили Шемкирского района прощаются с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны Ахлиманом Аскеровым, похороненным как неизвестный шехид на первой Аллее шехидов в Баку.

Как сообщает западное бюро Report, останки шехида были доставлены в родное село, где сейчас проходит церемония прощания.

Останки шехида будут перезахоронены на кладбище в селе Мехрили.

Ахлиман Вахид оглу Аскеров родился 12 сентября 1972 года в селе Мехрили Шемкирского района. Он пропал без вести 29 сентября 1992 года в селе Чылдыран Агдеринского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəmkirdə Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Əhliman Əsgərovla vida mərasimi keçirilir

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