В Шемкире прощаются с шехидом I Карабахской войны Ахлиманом Аскеровым

В селе Мехрили Шемкирского района прощаются с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны Ахлиманом Аскеровым, похороненным как неизвестный шехид на первой Аллее шехидов в Баку.

В селе Мехрили Шемкирского района прощаются с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны Ахлиманом Аскеровым, похороненным как неизвестный шехид на первой Аллее шехидов в Баку.

Как сообщает западное бюро Report, останки шехида были доставлены в родное село, где сейчас проходит церемония прощания.

Останки шехида будут перезахоронены на кладбище в селе Мехрили.

Ахлиман Вахид оглу Аскеров родился 12 сентября 1972 года в селе Мехрили Шемкирского района. Он пропал без вести 29 сентября 1992 года в селе Чылдыран Агдеринского района.