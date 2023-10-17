В Шеки состоялось открытие мемориальной доски в память о шехиде Эльчине Надирове

В Шеки состоялось открытие мемориальной доски в память о шехиде - военнослужащем внутренних войск Министерства внутренних дел Эльчине Надирове.

В Шеки состоялось открытие мемориальной доски в память о шехиде - военнослужащем внутренних войск Министерства внутренних дел Эльчине Надирове.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие сотрудники районного отдела полиции, военнослужащие внутренних войск, члены семьи шехида, его боевые товарищи и представители общественности.

Выступающие рассказали о славном боевом пути Эльчина Надирова, его героизме и патриотизме. В исполнении школьников лицея, где учился Э.Надиров, была представлена литературно-художественная композиция.

Отметим, что Эльчин Надиров, участвовавший в 44-дневной Отечественной войне, героически погиб в боях за Физулинский район. Распоряжениями президента Азербайджанской Республики Надиров Эльчин Надир оглу награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Физули".