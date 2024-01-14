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В Шеки прошло совещание, посвященное совершенствованию деятельности полиции на выборах

В Шеки прошло совещание, посвященное совершенствованию деятельности полиции на выборах Центральная избирательная комиссия (ЦИК) совместно с Министерством внутренних дел Азербайджана провела в Шеки региональный семинар-совещание, посвященный дальнейшему совершенствованию служебной деятельности полиции на выборах в преддверии намеченных на 7
Внутренняя политика
14 января 2024 г. 15:11
В Шеки прошло совещание, посвященное совершенствованию деятельности полиции на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) совместно с Министерством внутренних дел Азербайджана провела в Шеки региональный семинар-совещание, посвященный дальнейшему совершенствованию служебной деятельности полиции на выборах в преддверии намеченных на 7 февраля внеочередных президентских выборов.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в семинаре приняли участие представители ЦИК и МВД, председатели окружных избирательных комиссий и сотрудники отделов полиции.

В ходе встречи было отмечено, что в целях обеспечения безопасности участников во время предвыборного агитационного периода, охраны общественного порядка и обеспечения безопасности в местах проведения встреч с избирателями сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры.

Также были затронуты темы законодательства о выборах, системы избирательных комиссий, избирательного процесса, его этапов и сроков, основ совместной деятельности избирательных комиссий и органов полиции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəkidə polisin seçkilərdə xidməti fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə dair regional müşavirə keçirilib

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