В Шеки прошло совещание, посвященное совершенствованию деятельности полиции на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) совместно с Министерством внутренних дел Азербайджана провела в Шеки региональный семинар-совещание, посвященный дальнейшему совершенствованию служебной деятельности полиции на выборах в преддверии намеченных на 7 февраля внеочередных президентских выборов.
Как сообщает северо-западное бюро
В ходе встречи было отмечено, что в целях обеспечения безопасности участников во время предвыборного агитационного периода, охраны общественного порядка и обеспечения безопасности в местах проведения встреч с избирателями сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры.
Также были затронуты темы законодательства о выборах, системы избирательных комиссий, избирательного процесса, его этапов и сроков, основ совместной деятельности избирательных комиссий и органов полиции.