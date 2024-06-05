В Шеки простились с шехидом I Карабахской войны Сабухи Сулеймановым

В селе Джафарабад Шекинского района простились с шехидом Сабухи Сулеймановым, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

В селе Джафарабад Шекинского района простились с шехидом Сабухи Сулеймановым, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает северо-западное бюро Report, ранее С.Сулейманов был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Тертере.

В церемонии приняли участие родственники покойного, должностные лица ИВ Шекинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Останки С.Сулейманова были перезахоронены на кладбище села Джафарабад.

Сулейманов Сабухи Яман оглу родился в 1972 году в селе Джафарабад Шекинского района. Он пропал без вести в ноябре-декабре 1992 года на территории Агдеринского района.