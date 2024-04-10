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В Шеки пропала 16-летняя девочка

В Шеки пропала 16-летняя девочка В Шеки пропала 16-летняя девушка.
Внутренняя политика
10 апреля 2024 г. 11:38
В Шеки пропала 16-летняя девочка

В Шеки пропала 16-летняя девушка.

Как сообщает северо-западное бюро Report, жительница города Шеки Мустафаева Айсель Вагиф гызы (2008 года рождения), 4 апреля вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

Приметы пропавшей девушки: рост 150 см, худощавое телосложение, карий цвет глаз. В последний раз на ней были темно-синие джинсы, белая рубашка и черные кроссовки.

Просим тех, кто узнал девушку на фотографии и располагает информацией о ней, позвонить на "горячую линию" МВД - 102, либо обратиться в Шекинский районный отдел полиции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəkidə 16 yaşlı qız itkin düşüb

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