В Шеки пропала 16-летняя девочка

В Шеки пропала 16-летняя девушка.

В Шеки пропала 16-летняя девушка.

Как сообщает северо-западное бюро Report, жительница города Шеки Мустафаева Айсель Вагиф гызы (2008 года рождения), 4 апреля вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

Приметы пропавшей девушки: рост 150 см, худощавое телосложение, карий цвет глаз. В последний раз на ней были темно-синие джинсы, белая рубашка и черные кроссовки.

Просим тех, кто узнал девушку на фотографии и располагает информацией о ней, позвонить на "горячую линию" МВД - 102, либо обратиться в Шекинский районный отдел полиции.