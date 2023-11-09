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В Шаруре установлен родник памяти трех шехидов

В Шаруре установлен родник памяти трех шехидов В селе Вермазияр Шарурского района введен в эксплуатацию родник в память о шехидах Ибрагиме Велизаде, Микаиле Бабаеве и Эльмаддине Майданове.
Внутренняя политика
9 ноября 2023 г. 17:52
В Шаруре установлен родник памяти трех шехидов

В селе Вермазияр Шарурского района введен в эксплуатацию родник в память о шехидах Ибрагиме Велизаде, Микаиле Бабаеве и Эльмаддине Майданове.

Как сообщает местное бюро Report, в церемонии открытия приняли участие сотрудник полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Гошгар Камилов, глава исполнительной власти Шарурского района Кямал Джафаров, заместитель министра труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики Ниджат Бабаев, члены семей шехидов, ветераны, жители села и другие гости.

В ходе мероприятия учащиеся местной школы прочитали стихи, посвященные Родине и шехидам.

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