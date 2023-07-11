В Шаруре открылось новое Адвокатское бюро

В Шаруре открылось новое Адвокатское бюро.

В Шаруре открылось новое Адвокатское бюро.

Как сообщает нахчыванское бюро Report , состоялась официальная церемония открытия Шарурского районного бюро Коллегии адвокатов Нахчыванской Автономной Республики.

В церемонии открытия приняли участие председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, председатель Коллегии адвокатов Нахчыванской Автономной Республики Вусал Гасанов, адвокаты и юристы.

В офисе бюро общей площадью 143 квадратных метра имеются кабинеты для адвокатов, кабинет, предназначенный для руководства, и зал ожидания. Здесь созданы все необходимые условия для обеспечения эффективной работы и получения гражданами качественной юридической помощи.