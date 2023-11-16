В Шаруре будет построен мемориальный комплекс памяти шехидов

В Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики будет построен мемориальный комплекс памяти шехидов.

В Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики будет построен мемориальный комплекс памяти шехидов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, проект комплекса был представлен сегодня полномочному представителю президента Азербайджана в Нахчыванской АР Фуаду Наджафли.

Строительство комплекса площадью 1135 квадратных метров начнется в кратчайшие сроки. В центре комплекса будет установлен памятник в форме восьмиконечной звезды, а вокруг него - мемориальные таблички с фотографиями шехидов из Шарурского района.