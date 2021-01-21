В Шамкире глава ИВ первым вакцинировался от COVID-19

Процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане начался 18 января

Глава Исполнительной власти Шамкирского района Азербайджана Алимпаша Мамедов был вакцинирован от коронавируса.

Об этом Report сообщили в ИВ Шамкирского района.

Глава ИВ А.Мамедов стал первым человеком в районе, которому ввели вакцину от коронавируса в Шамкирской центральной районной больнице.

Глава района провел в комнате ожидания 30 минут после введения вакцины и затем уехал из больницы, отметив, что чувствует себя хорошо.

Следом за главой района были вакцинированы медицинские работники. Было отмечено, что в целом были вакцинированы 150 медицинских работников.

Процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане начался 18 января. На первом этапе вакцина будет вводиться относящимся к группе риска работникам здравоохранения, лицам старше 65 лет и личному составу правоохранительных органов, привлеченному к противоэпидемическим мерам.