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В Шамкире глава ИВ первым вакцинировался от COVID-19

В Шамкире глава ИВ первым вакцинировался от COVID-19 Процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане начался 18 января
Внутренняя политика
21 января 2021 г. 14:59
В Шамкире глава ИВ первым вакцинировался от COVID-19

Глава Исполнительной власти Шамкирского района Азербайджана Алимпаша Мамедов был вакцинирован от коронавируса.

Об этом Report сообщили в ИВ Шамкирского района.

Глава ИВ А.Мамедов стал первым человеком в районе, которому ввели вакцину от коронавируса в Шамкирской центральной районной больнице.

Глава района провел в комнате ожидания 30 минут после введения вакцины и затем уехал из больницы, отметив, что чувствует себя хорошо.

Следом за главой района были вакцинированы медицинские работники. Было отмечено, что в целом были вакцинированы 150 медицинских работников.

Процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане начался 18 января. На первом этапе вакцина будет вводиться относящимся к группе риска работникам здравоохранения, лицам старше 65 лет и личному составу правоохранительных органов, привлеченному к противоэпидемическим мерам.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə ilk peyvəndlənən tibb işçiləri deyil, icra başçısı oldu

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