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В СГБ отметили 104-летие со дня создания органов безопасности Азербайджана

В СГБ отметили 104-летие со дня создания органов безопасности Азербайджана 18:59
Внутренняя политика
28 марта 2023 г. 19:22
В СГБ отметили 104-летие со дня создания органов безопасности Азербайджана

В Службе государственной безопасности (СГБ) торжественно отметили 104-летие со дня основания органов госбезопасности Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба СГБ.

Было отмечено, что соответствующим распоряжением, подписанным великим лидером Гейдаром Алиевым 23 марта 1997 года, 28 марта отмечается профессиональный праздник сотрудников органов безопасности Азербайджанской Республики.

Сегодня начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и другие руководящие сотрудники СГБ посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок и почтили его память.

После минуты молчания и исполнения государственного гимна в память о шехидах, павших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев поздравил с профессиональным праздником личный состав службы и ветеранов.

На мероприятии от имени личного состава было зачитано обращение к президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву, выражена благодарность главе государства за оказанное доверие, внимание и заботу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDTX-də Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının yaradılmasının 104 illiyi qeyd edilib

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