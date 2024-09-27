В северо-западном регионе Азербайджана прошли мероприятия по случаю Дня памяти

В Гахском, Загатальском и Огузском районах Азербайджана прошли мероприятия по случаю 27 Cентября - День памяти.

В Гахском, Загатальском и Огузском районах Азербайджана прошли мероприятия по случаю 27 Cентября - Дня памяти.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в них приняли участие руководители местных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов, предприятий, организаций, а также религиозные деятели, члены семей шехидов, ветераны и представители общественности.

На Аллеях шехидов была почтена память военнослужащих, погибших в ходе Первой Карабахской и Отечественной войн, сентябрьских боев 2022 года, локальных антитеррористических мероприятий 2023 года.