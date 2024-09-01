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В северо-западном регионе Азербайджана началось голосование на парламентских выборах

В северо-западном регионе Азербайджана началось голосование на парламентских выборах 08:33
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 08:47
В северо-западном регионе Азербайджана началось голосование на парламентских выборах

В северо-западном регионе Азербайджана началось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает местное бюро Report, голосование стартовало на всех избирательных участках, действующих в Огузском, Габалинском и Шекинском районах.

В Огуз-Габала-Шекинском избирательном округе № 117 действуют 64 участка, из них на 8 участках установлены веб-камеры, на 20 - пандусы. По округу зарегистрировано 54 690 избирателей, 554 из которых проголосуют впервые. За ходом голосования в избирательном округе будут следить 772 наблюдателя.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы.

Голосование началось в 08:00 по местному времени и продлится до 19:00. Правом голоса в стране обладают 6 млн 421 тыс. 960 человек.

За 125 депутатских мандатов будут бороться 990 кандидатов, они будут избраны на 5-летний срок.

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Версия на английском языке ФотоEarly parliamentary elections commence in Azerbaijan's northwest region
Версия на азербайджанском языке ФотоŞimal-qərb bölgəsində növbədənkənar parlament seçkilərinə start verilib

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