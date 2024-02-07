В северо-западном регионе Азербайджана наблюдается активность избирателей

В северо-западном регионе Азербайджана наблюдается активность избирателей.

В северо-западном регионе Азербайджана наблюдается активность избирателей.

Как сообщает северо-западное бюро Report, избирательные участки в Гахском, Загатальском, Балакянском, Шекинском и Огузском районах открыты с 08:00.

На 72 избирательных участках Гах-Шекинской окружной избирательной комиссии №113 зарегистрировано 54 330 избирателей. На 10 избирательных участках установлены веб-камеры, на 2 - пандусы. Впервые в этом округе проголосуют 2 695 человек. За ходом голосования наблюдают 960 человек.

На 45-ти участках Шекинской окружной избирательной комиссии №114 зарегистрирован 54 361 человек. На 18 участках установлены веб-камеры, на 3 - пандусы. Самому пожилому избирателю в этом округе 100 лет. За процессом голосования следят 596 наблюдателей.

На 61 участке Шекинской окружной избирательной комиссии №115 насчитывается 54 632 избирателя. На 9 избирательных участках установлены веб-камеры. 3 701 человек в этом округе проголосует впервые. За президентскими выборами следят 811 наблюдателей.

На 50 избирательных участках Загатальской окружной избирательной комиссии №111 смогут проголосовать 51 342 избирателя. На 10 участках установлены веб-камеры, на 30 - пандусы. Избирательный процесс отслеживают 713 наблюдателей.

На 43 избирательных участках Загатальской окружной избирательной комиссии №112 зарегистрировано 50 187 избирателей. На 5 избирательных участках установлены веб-камеры, на 8 - пандусы. 1 870 человек в этом округе проголосуют впервые. За президентскими выборами наблюдают 650 человек.

На 44 избирательных участках Балакянской окружной избирательной комиссии №110 насчитывается 48 990 избирателей. На 8 участках установлены веб-камеры, на 8 - пандусы. Двоим самым пожилым избирателям в этом округе по 100 лет. 1 705 человек в этом округе впервые воспользуются правом голоса.

На 63 избирательных участках Огуз-Габала-Шекинской окружной избирательной комиссии №117 зарегистрировано 54 513 избирателей. На 8 участках установлены веб-камеры, на 4 - пандусы. Двоим избирателям в этом округе по 102 года. 3 903 избирателя в этих участках будут голосовать впервые. За ходом избирательного процесса следят 774 наблюдателя.