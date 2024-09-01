В северо-западном регионе Азербайджана наблюдается активность избирателей

16:38

Процесс голосования на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана продолжается в северо-западном регионе страны в условиях активности избирателей.

Как сообщил северо-западному бюро Report председатель избирательного участка №2 113-го Гах-Шекинского избирательного округа Абдулла Оруджев, на участке зарегистрированы 1112 избирателей.

Отмечается, что в 73 участках Гах-Шекинского избирательного округа №113 зарегистрировано 54,437 тыс. избирателей. При этом на 10 избирательных участках установлены веб-камеры.