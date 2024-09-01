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В северо-западном регионе Азербайджана наблюдается активность избирателей

В северо-западном регионе Азербайджана наблюдается активность избирателей 16:38
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 17:00
В северо-западном регионе Азербайджана наблюдается активность избирателей

Процесс голосования на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана продолжается в северо-западном регионе страны в условиях активности избирателей.

Как сообщил северо-западному бюро Report председатель избирательного участка №2 113-го Гах-Шекинского избирательного округа Абдулла Оруджев, на участке зарегистрированы 1112 избирателей.

Отмечается, что в 73 участках Гах-Шекинского избирательного округа №113 зарегистрировано 54,437 тыс. избирателей. При этом на 10 избирательных участках установлены веб-камеры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞimal-qərb bölgəsində səsvermə prosesi seçici fəallığı ilə keçirilir

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