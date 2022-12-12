В северных районах Азербайджана почтили память общенационального лидера

В Губинском, Гусарском, Сиязанском и Шабранском районах прошли мероприятия в связи с 19-й годовщиной кончины архитектора, создателя и спасителя Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

В Губинском, Гусарском, Сиязанском и Шабранском районах прошли мероприятия в связи с 19-й годовщиной кончины архитектора, создателя и спасителя Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как передает Северное бюро Report, во всех четырех районах в церемониях приняли участие руководители исполнительных властей и правоохранительных органов, коллективы управлений, учреждений и организаций, а также представители общественности.

Участники мероприятий посетили памятники Гейдару Алиеву, возведенные в районных центрах, возложили цветы. Они с глубоким уважением почтили память общенационального лидера.

Выступившие перед памятником великого лидера отметили, что в сердце азербайджанского народа всегда будет жить память о Гейдаре Алиеве, восстановившем общественно-политическую стабильность, выведшем страну из застоя и превратившем ее в государство с сильной экономикой.