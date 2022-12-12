О нас

В северных районах Азербайджана почтили память общенационального лидера

В северных районах Азербайджана почтили память общенационального лидера В Губинском, Гусарском, Сиязанском и Шабранском районах прошли мероприятия в связи с 19-й годовщиной кончины архитектора, создателя и спасителя Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
12 декабря 2022 г. 15:20
В северных районах Азербайджана почтили память общенационального лидера

В Губинском, Гусарском, Сиязанском и Шабранском районах прошли мероприятия в связи с 19-й годовщиной кончины архитектора, создателя и спасителя Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как передает Северное бюро Report, во всех четырех районах в церемониях приняли участие руководители исполнительных властей и правоохранительных органов, коллективы управлений, учреждений и организаций, а также представители общественности.

Участники мероприятий посетили памятники Гейдару Алиеву, возведенные в районных центрах, возложили цветы. Они с глубоким уважением почтили память общенационального лидера.

Выступившие перед памятником великого лидера отметили, что в сердце азербайджанского народа всегда будет жить память о Гейдаре Алиеве, восстановившем общественно-политическую стабильность, выведшем страну из застоя и превратившем ее в государство с сильной экономикой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın şimal rayonlarında ulu öndərin xatirəsi yad edilib

Самое важное

Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
12 декабря 2022 г. 14:30
Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
ФотоРоссийские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
12 декабря 2022 г. 11:48
Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
11 декабря 2022 г. 01:47
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
10 декабря 2022 г. 21:09
Завершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
ФотоЗавершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
9 декабря 2022 г. 19:19
Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
9 декабря 2022 г. 13:52
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
9 декабря 2022 г. 13:20
Председатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане
ФотоПредседатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане
9 декабря 2022 г. 12:58
Новый законопроект О государственно-частном партнерстве принят в III чтении
Новый законопроект "О государственно-частном партнерстве" принят в III чтении
9 декабря 2022 г. 12:39
В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год
В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год
9 декабря 2022 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi