В северном регионе за процессом голосования следят местные и иностранные наблюдатели - ФОТО

Губа. 26 сентября. REPORT.AZ/ До сих пор в действующих в Гусарах, Губе, Хачмазе, Шабрани и Сиязани Окружных избирательных комиссиях (ОИК) не зарегистрировано никаких правонарушений.

Как сообщает северное бюро Report, в Гусаре избиратели принимают активное участие в процессе голосования.

На всех участках созданы необходимые условия для нормального голосования граждан и каких-либо правонарушений на этот час не зарегистрировано.

Согласно информации на 12:00 по Гусарскому ОИК №51, в процессе голосования приняли участие 16 830 человек, что составляет 35,8% от общего числа избирателей по данному округу.

До 12:00 по Губинской ОИК №52 в процессе голосования приняли участие 15 251 человек, что составляет 33,8% от общего числа избирателей по данному округу.

До 12:00 по Губа-Гусарской ОИК №53 в процессе голосования приняли участие 15 484 человека, что составляет 32,5% от общего числа избирателей по данному округу.

До 12:00 по Шабран-Сиязанской ОИК №54 в голосовании приняли участие 16 484 человека, что составляет 32,1% от общего числа избирателей по данному округу.

До 12:00 по Хачмазской городской ОИК №55 в голосовании приняли участие 14 680 человек, что составляет 33,4% от общего числа избирателей по данному округу.

До 12:00 по Хачмазской сельской ОИК №56 в голосовании приняли участие 15 525 человек, что составляет 33,9% от общего числа избирателей по данному округу.

За процессом голосования следят местные и иностранные наблюдатели.