В Сербии почтили память жертв трагедии 20 Января

В столице Сербии Белграде прошло мероприятие, посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января.

В столице Сербии Белграде прошло мероприятие, посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства, представители азербайджанской общины, руководство и представители Азербайджанского центра культуры и языка и компании AzVirt.

В ходе мероприятия посол Азербайджана в Сербии Кямиль Хасиев рассказал о событиях 20 января.

Государственный флаг Азербайджана был приспущен на территории посольства, память жертв 20 Января почтили минутой молчания.