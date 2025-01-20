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В Сербии почтили память жертв трагедии 20 Января

В Сербии почтили память жертв трагедии 20 Января В столице Сербии Белграде прошло мероприятие, посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января.
Внутренняя политика
20 января 2025 г. 17:01
В Сербии почтили память жертв трагедии 20 Января

В столице Сербии Белграде прошло мероприятие, посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства, представители азербайджанской общины, руководство и представители Азербайджанского центра культуры и языка и компании AzVirt.

В ходе мероприятия посол Азербайджана в Сербии Кямиль Хасиев рассказал о событиях 20 января.

Государственный флаг Азербайджана был приспущен на территории посольства, память жертв 20 Января почтили минутой молчания.

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Версия на английском языке Victims of January 20 tragedy commemorated in Serbia
Версия на азербайджанском языке ФотоSerbiyada 20 Yanvar faciəsinin qurbanları anılıb 

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