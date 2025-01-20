В Сербии почтили память жертв трагедии 20 Января

В столице Сербии Белграде прошло мероприятие, посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства, представители азербайджанской общины, руководство и представители Азербайджанского центра культуры и языка и компании AzVirt.
В ходе мероприятия посол Азербайджана в Сербии Кямиль Хасиев рассказал о событиях 20 января.
Государственный флаг Азербайджана был приспущен на территории посольства, память жертв 20 Января почтили минутой молчания.