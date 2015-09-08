​В сентябре встреча властей и оппозиции в Азербайджане не ожидается

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "В течение сентября встреча властей и оппозиции в Азербайджане не ожидается".

Об этом в заявлении Report отметил заместитель исполнительного секретаря правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, в настоящее время на повестке не стоит вопрос проведения встречи между властью и оппозицией: "В Азербайджане стартовали парламентские выборы. Политические партии готовятся к выборам. Поэтому на повестке не стоит вопрос о проведении встречи между властью и оппозицией в этом месяце".

Напомним, что до сих пор между властью и оппозицией прошли три встречи. Последняя из них была 15 мая - в канун I Европейских игр "Баку-2015". Встреча состоялась по инициативе Администрации президента Азербайджана.

Со стороны властей на мероприятии участвовали помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий отделом общественно-политических вопросов Али Гасанов, заместитель руководителя отдела Таир Сулейманов, заведующий сектором отдела Эльман Пашаев и председатели нескольких оппозиционных партий.

Согласно достигнутой договоренности, встречи между властями и оппозицией должны проводиться раз в два месяца.