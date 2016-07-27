В сентябре в Азербайджане число нерабочих дней увеличится на один день

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В сентябре этого года в Азербайджане число нерабочих дней увеличится на один день.

Как сообщает Report, 26 сентября на территории страны состоится всенародное голосование (референдум). Этот день попадает на понедельник, поэтому будет считаться нерабочим днем.

Согласно 8-й статье Избирательного кодекса, день голосования на территории проведения выборов (референдума) считается нерабочим.

Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении всенародного голосования (референдума) в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики. Согласно распоряжению, всенародное голосование (референдум) назначено на 26 сентября 2016 года.

Напомним, что в сентябре этого года в Азербайджане в связи с праздником Курбан 4 дня будут нерабочими. Согласно решению Кабинета министров "О праздниках Новруз, Рамазан, Курбан в 2016 году", праздник Курбан приходится на 12 и 13 сентября, а 10 и 11 сентября попадают на выходные дни. Таким образом, в связи с праздником Курбан нерабочими будут 4 дня.