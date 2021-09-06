В семи районах Азербайджана будет пробурено 20 субартезианских скважин

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Агдашском, Агсуинском, Исмаиллинском, Габалинском, Гобустанском, Огузском и Шамахинском районах оросительной водой и удовлетворению потребност

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Агдашском, Агсуинском, Исмаиллинском, Габалинском, Гобустанском, Огузском и Шамахинском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 20 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 20 населенных пунктах Агдашского, Агсуинского, Исмаиллинского, Габалинского, Гобустанского, Огузского и Шамахинского районов с населением 38 016 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,4 млн манатов.