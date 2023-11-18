В село Забух Лачынского района отправились еще 25 семей

В заново отстроенное село Забух Лачынского района отправились еще 25 семей в составе 103 человек.

В заново отстроенное село Забух Лачынского района отправились еще 25 семей в составе 103 человек.

Как сообщает Report , сегодня очередной миграционный караван выехал из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

Благодаря Победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться к родному очагу спустя 30 лет.

Возвращающиеся в свои дома жители Забуха выразили признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

На сегодня в селе Забух будет обеспечено постоянное проживание 71 семьи или 291 человека.

Напомним, что 16 ноября в родное село отправились 94 забухца.

06:20

В заново отстроенное село Забух Лачынского района возвращаются еще 25 семей в составе 103 человек.

Как сообщает Report , сегодня очередной миграционный караван отправится из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

Благодаря Победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться к родному очагу спустя 30 лет.

Напомним, что 16 ноября в Забух вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев в составе 94 человек.