Внутренняя политика
27 августа 2025 г. 06:56
В село Хыдырлы Агдамского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Хыдырлы Агдамского района.

Как сообщает Report, на данном этапе в родные края возвращаются 104 семьи (370 человек).

Ранее они были временно расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях. Но в результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 50 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Версия на азербайджанском языке

