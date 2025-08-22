О нас

22 августа 2025 г. 06:35
В село Хыдырлы Агдамского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Report, в рамках программы "Великое возвращение" 68 семей (252 человека) вернулись в родное село.

Все они временно размещались в общежитиях, санаториях и административных зданиях в столице и различных районах страны.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, проживают более 50 тыс. человек, работающих над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных отделениях различных государственных учреждений, работающих в возобновивших деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Версия на азербайджанском языке Ağdamın Xıdırlı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

