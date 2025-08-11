О нас

В село Ханъюрду Ходжалинского района выехала очередная группа переселенцев

В село Ханъюрду Ходжалинского района выехала очередная группа переселенцев В село Ханюрду Ходжалинского района выехала очередная группа переселенцев
Внутренняя политика
11 августа 2025 г. 13:40
В село Ханъюрду Ходжалинского района выехала очередная группа переселенцев

Очередная группа переселенцев выехала в село Ханъюрду Ходжалинского района.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, на этом этапе на родину отправлены 19 семей в составе 62 человек.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживают более 50 тысяч человек, включая бывших вынужденных переселенцев, а также тех, кто работает над реализацией проектов в этом регионе, выполняет служебные обязанности в местных отделениях различных государственных учреждений, работает в возобновивших деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan relocates 62 more residents to Khanyurdu village of Khojaly
Версия на азербайджанском языке ФотоXocalının Xanyurdu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Самое читаемое

Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
5 августа 2025 г. 13:23
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
5 августа 2025 г. 09:47
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
6 августа 2025 г. 22:59
Генсек ООН: Международная экономическая система нуждается в реформировании
Генсек ООН: Международная экономическая система нуждается в реформировании
5 августа 2025 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi