В село Ханъюрду Ходжалинского района выехала очередная группа переселенцев

Очередная группа переселенцев выехала в село Ханъюрду Ходжалинского района.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, на этом этапе на родину отправлены 19 семей в составе 62 человек.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживают более 50 тысяч человек, включая бывших вынужденных переселенцев, а также тех, кто работает над реализацией проектов в этом регионе, выполняет служебные обязанности в местных отделениях различных государственных учреждений, работает в возобновивших деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.