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В село Бяйлик Лачынского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В село Бяйлик Лачынского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Бяйлик Лачынского района.
Внутренняя политика
29 мая 2025 г. 06:25
В село Бяйлик Лачынского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Бяйлик Лачынского района.

Как передает Report, на данном этапе в родное село отправились 163 человека (41 семья).

Они ранее временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях. Но в результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 43 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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