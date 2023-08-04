В село Агалы переселятся еще 22 семьи

12 августа в село Агалы Зангиланского района будут переселены еще 22 семьи.

12 августа в село Агалы Зангиланского района будут переселены еще 22 семьи.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

4 августа Госкомитет провел жеребьевку среди семей, которые на следующем этапе будут переселены в село Агалы Зангиланского района. В мероприятии приняли участие представители спецпредставительства президента в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, а также Исполнительной власти Зангиланского района.

В жеребьевке участвовали 22 семьи (106 человек). 9 из них обеспечены трехкомнатными, 9 - четырехкомнатными и 4 - пятикомнатными частными жилыми домами. До этого эти семьи проживали в местах временного поселения в городах Баку и Сумгайыт, а также Абшеронском районе.

Целью жеребьевки является обеспечение объективности и прозрачности при размещении бывших вынужденных переселенцев.