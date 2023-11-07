В селе Талыш состоялось шествие по случаю Дня Победы

В освобожденном от оккупации селе Талыш Тертерского района состоялось "Шествие победы".

В освобожденном от оккупации селе Талыш Тертерского района состоялось "Шествие победы".

Как сообщает карабахское бюро Report, мероприятие, приуроченное к 8 ноября - Дню Победы, было организовано Службой восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе и полной средней школой села Талыш.

В мероприятии, приняли участие жители села, коллектив школы, а также участники 44-дневной Отечественной войны, члены семей и родственники военнослужащих, погибших в боях на Талышском и Суговушанском направлениях.

Отметим, что село Талыш, долгие годы находившееся под армянской оккупацией, было освобождено в первые дни 44-дневной Отечественной войны. В селе начались восстановительные работы. В марте 2023 года в село Талыш по программе "Большое возвращение" были переселены 20 семей (91 человек).

В настоящее время работы по реконструкции села продолжаются. На втором этапе плана переселения в село Талыш вернутся 158 семей.