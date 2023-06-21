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В селе Союдлю проведут мониторинг здоровья жителей

В селе Союдлю проведут мониторинг здоровья жителей Комиссия, созданная для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района, изучит состояние здоровья жителей села и рассмотрит их обращения.
Внутренняя политика
21 июня 2023 г. 16:54
В селе Союдлю проведут мониторинг здоровья жителей

Комиссия, созданная для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района, изучит состояние здоровья жителей села и рассмотрит их обращения.

Как сообщает Report, комиссии поручено обеспечить изучение обращений граждан в области охраны здоровья жителей и окружающей среды, проведение мониторинга в селе Союдлю и оценку текущей ситуации.

Отметим, что председателем комиссии назначен министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев. В состав комиссии входят замминистра здравоохранения, замминистра по чрезвычайным ситуациям, замминистра сельского хозяйства, начальник отдела промышленности и энергетики Аппарата Кабинета министров, начальник Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и глава Исполнительной власти Гедабекского района.

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Версия на азербайджанском языке Söyüdlü kənd sakinlərinin sağlamlığı və müraciətləri araşdırılacaq

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