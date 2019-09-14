В селе Муганлы Шамахинского района построен новый дом на месте дома, пришедшего в аварийное состояние в результате землетрясения

В селе Муганлы Шамахинского района построен новый дом на месте дома, п

14 сентября, 2019 21:32

https://report.az/storage/news/4b78643abe45aa2414961a4ea7b56112/467ad9e4-ccde-4a59-bd91-4bd55d06a473_292.jpg 14 сентября Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела дом жителя села Муганлы Шамахинского района Замига Сафарова, построенный Министерством по чрезвычайным ситуациям на месте дома, пришедшего в аварийное состояние в результате землетрясения.

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