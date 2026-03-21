В селе Хоровлу организована выставка-ярмарка по случаю праздника Новруз

В заново отстроенном селе Хоровлу Джебраильского района прошел фестиваль и выставка-ярмарка по случаю праздника Новруз.

Как сообщает Report, фестиваль был организовано Службой восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах и ОАО "Аграрное снабжение и обеспечение" по инициативе специального представительства президента Азербайджана в упомянутых районах.

В рамках фестиваля состоялось открытие сельского рынка Хоровлу, была организована ярмарка сельскохозяйственной продукции и изделий ручной работы, где фермеры и инвесторы из различных регионов могли реализовать свои товары.

Для гостей были организованы программа с участием праздничных персонажей и концерт, на котором выступили музыканты, ханенде, ашуги, хоровые коллективы, танцоры и деятели искусства.

В специальной зоне для детей показали кукольный спектакль, были проведены интерактивные флешмобы, викторины, были вручены подарки.

Фестиваль завершился традиционным танцем Яллы вокруг праздничного костра.