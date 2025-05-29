В селе Бейлик созданы все условия для комфортного проживания жителей

В селе Бейлик Лачынского района созданы все необходимые условия для комфортного проживания жителей.

В селе Бейлик Лачынского района созданы все необходимые условия для комфортного проживания жителей.

Об этом сказал сотрудник специального представительства президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Гусейн Гулиев в заявлении Report в рамках медиатура в Лачын по следам президента.

Он сообщил, что в период оккупации село Бейлик, как и другие населенные пункты Лачына, было полностью разрушено:

"После освобождения от оккупации город Лачын, села Забух, Сус и Бейлик были восстановлены в короткие сроки и переданы в распоряжение жителей. Дома в селе построены с соблюдением современных стандартов качества. Они обеспечены электроэнергией, природным газом и водой. Качество автомобильных дорог между населенными пунктами соответствует высоким стандартам. В селе Бейлик созданы все необходимые условия для жизни и работы. С целью эффективного проведения досуга жителей создан клубный общественный центр".