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В селе Бейлик созданы все условия для комфортного проживания жителей

В селе Бейлик созданы все условия для комфортного проживания жителей В селе Бейлик Лачынского района созданы все необходимые условия для комфортного проживания жителей.
Внутренняя политика
29 мая 2025 г. 16:38
В селе Бейлик созданы все условия для комфортного проживания жителей

В селе Бейлик Лачынского района созданы все необходимые условия для комфортного проживания жителей.

Об этом сказал сотрудник специального представительства президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Гусейн Гулиев в заявлении Report в рамках медиатура в Лачын по следам президента.

Он сообщил, что в период оккупации село Бейлик, как и другие населенные пункты Лачына, было полностью разрушено:

"После освобождения от оккупации город Лачын, села Забух, Сус и Бейлик были восстановлены в короткие сроки и переданы в распоряжение жителей. Дома в селе построены с соблюдением современных стандартов качества. Они обеспечены электроэнергией, природным газом и водой. Качество автомобильных дорог между населенными пунктами соответствует высоким стандартам. В селе Бейлик созданы все необходимые условия для жизни и работы. С целью эффективного проведения досуга жителей создан клубный общественный центр".

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Версия на английском языке ФотоAll conditions created for living in Beylik village of Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçının Bəylik kəndində yaşayış üçün hər bir şərait yaradılıb

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