О нас

В селе Агалы Зангиланского района отметили День памяти

В селе Агалы Зангиланского района отметили День памяти В связи с 27 сентября - Днем памяти в селе Агалы Зангиланского района было организовано мероприятие.
Внутренняя политика
27 сентября 2022 г. 16:02
В селе Агалы Зангиланского района отметили День памяти

По случаю 27 сентября - Дня памяти в селе Агалы Зангиланского района было организовано мероприятие.

Как сообщает Report, мероприятие прошло при совместной организации специального представительства президента и Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте.

Участники коснулись блестящей победы, одержанной Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана, память шехидов была почтена минутой молчания.

В рамках мероприятия также состоялась акция по посадке деревьев.

Всего было посажено около 3000 деревьев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAnım Günü Zəngilanın Ağalı kəndində qeyd olunub

Другие новости из категории

Брат шехида: Сабухи трижды возвращался в строй после ранений
Брат шехида: Сабухи трижды возвращался в строй после ранений
27 сентября 2022 г. 15:09
Ильхам Алиев: Мы не позволим врагу вновь поднять голову
Ильхам Алиев: Мы не позволим врагу вновь поднять голову
27 сентября 2022 г. 14:17
Мать Полада Гашимова: Шехиды – наши герои
Мать Полада Гашимова: Шехиды – наши герои
27 сентября 2022 г. 13:08
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева возложили цветы к мемориальному обелиску в селе Гараханбейли
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева возложили цветы к мемориальному обелиску в селе Гараханбейли
27 сентября 2022 г. 12:52
Отец шехида: Наш народ не забывает своих героев
Отец шехида: Наш народ не забывает своих героев
27 сентября 2022 г. 12:42
Президент Ильхам Алиев отправился в Физули
ФотоПрезидент Ильхам Алиев отправился в Физули
27 сентября 2022 г. 12:42
В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны
ФотоВ Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны
27 сентября 2022 г. 12:01
Бахар Мурадова: На всех наших пограничных пунктах будет развеваться азербайджанский флаг
Бахар Мурадова: На всех наших пограничных пунктах будет развеваться азербайджанский флаг
27 сентября 2022 г. 11:43
Фарид Шафиев: Все текущие процессы проходят в постконфликтный период
Фарид Шафиев: Все текущие процессы проходят в постконфликтный период
27 сентября 2022 г. 11:37
Азербайджанский народ чтит память шехидов
ФотоАзербайджанский народ чтит память шехидов
27 сентября 2022 г. 10:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi