В селе Агалы Зангиланского района отметили День памяти

В связи с 27 сентября - Днем памяти в селе Агалы Зангиланского района было организовано мероприятие.

По случаю 27 сентября - Дня памяти в селе Агалы Зангиланского района было организовано мероприятие.

Как сообщает Report, мероприятие прошло при совместной организации специального представительства президента и Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте.

Участники коснулись блестящей победы, одержанной Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана, память шехидов была почтена минутой молчания.

В рамках мероприятия также состоялась акция по посадке деревьев.

Всего было посажено около 3000 деревьев.