В селе Агалы создан полицейский пункт

В селе Агалы создан участковый пункт полиции отдела полиции Зангиланского района.

В селе Агалы создан пункт отдела полиции Зангиланского района.

Об этом Report сообщили в МВД Азербайджана.

Отмечается, что с 19 июля был положен конец 30-летней тоске жителей зангиланского села Агалы. Жители Агалы поэтапно вернулись в родные края, где для них созданы все условия для комфортного проживания.

Целью создания пункта является охрана правопорядка. Здесь созданы все условия для исполнения полицейскими своих служебных обязанностей, сотрудники оснащены современным техническим и специальным оборудованием.