В селе Агалы Зангилана наблюдается высокая активность избирателей

В селе Агалы Зангиланского района наблюдается высокая активность избирателей на внеочередных парламентских выборах.

В селе Агалы Зангиланского района наблюдается высокая активность избирателей на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает сотрудник карабахского бюро Report из Зангилана, в Зангилан-Губадлинском избирательном округе №125 созданы пять избирательных участков. Жители села Агалы голосуют на участке №33 данного избирательного округа.

В Губадлинском районе действует избирательный участок №63 Зангилан-Губадлинского избирательного округа №125.

Всего по округу зарегистрирован 56 391 избиратель, 31 600 из них от Зангиланского, а 24 791 - от Губадлинского районов.