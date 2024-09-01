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В селе Агалы Зангилана наблюдается высокая активность избирателей

В селе Агалы Зангилана наблюдается высокая активность избирателей В селе Агалы Зангиланского района наблюдается высокая активность избирателей на внеочередных парламентских выборах.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 09:37
В селе Агалы Зангилана наблюдается высокая активность избирателей

В селе Агалы Зангиланского района наблюдается высокая активность избирателей на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает сотрудник карабахского бюро Report из Зангилана, в Зангилан-Губадлинском избирательном округе №125 созданы пять избирательных участков. Жители села Агалы голосуют на участке №33 данного избирательного округа.

В Губадлинском районе действует избирательный участок №63 Зангилан-Губадлинского избирательного округа №125.

Всего по округу зарегистрирован 56 391 избиратель, 31 600 из них от Зангиланского, а 24 791 - от Губадлинского районов.

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Версия на английском языке ФотоZangilan's Aghali village observes high voter turnout for snap parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке ФотоAğalı kəndində səsvermə seçici fəallığı şəraitində keçirilir

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